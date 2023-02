HQ

Im Jahr 2011 wurde Kirby's Return to Dream Land für die Nintendo Wii veröffentlicht. Nach vielen Jahren wurde der rosa Ball zu seinen Plattformwurzeln zurückgebracht. Jetzt, über ein Jahrzehnt später, kehren wir zur Rückkehr nach Dream Land zurück, im neuesten Eintrag in einer beträchtlichen Liste von Nintendo-Remakes für den Switch. Es bleibt jedoch die Frage, ob Kirby's Return to Dream Land Deluxe dem Präzedenzfall seines Vorgängers gerecht werden kann.

Wenn Sie das Original Kirby's Return to Dream Land gespielt haben, ist das erste, was Sie bemerken werden, wenn Sie in die Deluxe-Version laden, die brillant aktualisierte Grafik. Jede Umgebung, jedes Charaktermodell und jeder Effekt versprüht diesen vertrauten, niedlichen Kirby-Charme und zeigt gleichzeitig eine enorme Verbesserung gegenüber dem Originalspiel. Es gibt einige lebendige und sogar atemberaubende Momente in Kirby's Return to Dream Land Deluxe, wie zum Beispiel, wenn Sie zum ersten Mal in Merry Magoland laden und die Version eines außerirdischen Zauberers auf Disneyworld sehen. Nichts grenzt jemals an das Realistische, und sollte es auch nicht in Kirby's Return to Dream Land Deluxe, aber die beeindruckende Natur der Grafik des Spiels liegt darin, wie sehr es wie ein spielbarer Kirby-Animationsfilm aussehen kann, komplett mit dieser cartoonartigen Niedlichkeit, die es fast unmöglich macht, den runden rosa Kerl nicht liebenswert zu finden. Ein persönliches liebstes visuelles Element war Kirbys leere Animation, in der er einfach seine Arme schwingt, als hätte er keine Sorge in der Welt.

Etwas, das keinen allzu großen Unterschied zum Titel von 2011 gezeigt hat, ist das Gameplay in Kirby's Return to Dream Land Deluxe, und das ist das Beste. Das Spiel ist ein viel traditionellerer Plattformer als Kirbys jüngstes Abenteuer, Kirby and the Forgotten Lands. Die Stufen basieren auf der Saugmechanik, in der Kirby Feinde ergreifen, Hindernisse zerstören und spezielle Kopierfähigkeiten erlangen kann. Unter den vielen Power-Ups gibt es Klassiker wie Cutter, Fighter und Fire, aber auch ein paar neue Kopierfähigkeiten wurden hinzugefügt, wie Mecha, das sich dank seiner Flugfähigkeit sowie seiner zahlreichen Fernkampfoptionen als einfacher Favorit erwiesen hat. Wenn du dich mit ein paar Freunden im Koop-Modus zusammenschließt, ist leider der Spieler, der die Kontrolle über Kirby übernimmt, der einzige, der diese Kopierfähigkeiten erlangen kann, aber König Dedede, Meta Knight und Bandana Waddle Dee haben auch alle ihre eigenen Verwendungen. Dededes Hammer kann verwendet werden, um Pfähle in den Boden zu schlagen, Meta Knights Schwert kann Reben schneiden, und Sie können Ziele aus größerer Entfernung mit Bandana Waddle Dees Speer erreichen. Egal, ob du rein alleine spielst oder das gesamte Spiel mit Freunden durchgehen möchtest, Kirby's Return to Dream Land Deluxe erweist sich als eine unglaublich lustige Erfahrung, wenn du die Hauptgeschichte des Spiels durchläufst. Die Prämisse von Kirby's Return to Dream Land Deluxe lässt dich Raumschiffteile sammeln, nachdem der oben erwähnte außerirdische Zauberer Magalor auf dem Planeten Pop Star abgestürzt ist. Neben dem Besiegen einer Reihe von Bosse, um die verschiedenen Teile zu ergreifen, kannst du in jeder Stufe auch ein paar Energiesphären sammeln, die ein hohes Maß an Wiederspielbarkeit bieten, wenn du sie alle sammelst.

Während das Gameplay von Kirby's Return to Dream Land Deluxe unglaublich viel Spaß macht, erweist es sich auch als sehr einfach. Sie werden wahrscheinlich keine Härte von FromSoftware erwarten, wenn Sie einen Kirby-Titel in die Hand nehmen, aber in Kirby's Return to Dream Land Deluxe ist die Schwierigkeit - oder das Fehlen davon - offensichtlich. Vor allem bei den Bossen ist es viel zu einfach, einfach in einer Ecke zu sitzen und ihre Gesundheitsbalken in Vergessenheit zu geraten. Aber für diejenigen, die eine schwierigere Erfahrung wünschen, gibt es den Extra-Modus, der im Wesentlichen als Neues Spiel + fungiert und aufgerufen werden kann, sobald Sie die Hauptgeschichte beendet haben.

Neben dem Sieg über die Hauptgeschichte und den Extra-Modus gibt es in Kirby's Return to Dream Land Deluxe eine Menge Dinge zu tun. Sie können Mario Party-ähnliche Minispiele von Merry Magoland übernehmen oder im Arena-Modus durch Bosse laufen. Das ist eine gute Sache für Kirby's Return to Dream Land Deluxe, denn ohne diese zusätzlichen Optionen wäre das Spiel unglaublich kurz. Auch hier tauchten die meisten Inhalte, die wir in den sekundären Modi für Kirby's Return to Dream Land Deluxe sehen, im Originalspiel auf, mit einigen Ausnahmen. Dies sorgt für einen Titel voller Inhalte, aber nicht unbedingt für etwas unglaublich Neues oder Aufregendes.

Wenn Sie nach der kurzen Antwort suchen, ob Kirby's Return to Dream Land Deluxe ein passendes Remake des Plattformers von 2011 ist, dann lautet diese Antwort ja. Das Erscheinungsbild des Remakes, das die weitgehend unscheinbare Grafik des ersten Spiels komplett überarbeitet, passt perfekt zu den besser aussehenden Titeln der modernen Ära der Nintendo Switch. Es gibt einige kleinere Probleme, wie einfache Bosskämpfe, und vielleicht nicht genug neue Inhalte, um wirklich satt zu werden, aber diese kleinen Beschwerden reichen bei weitem nicht aus, um das neueste Abenteuer vom rosa Ball zu belasten. Kirby's Return to Dream Land Deluxe ist eine Freude an einem Remake, das auf einige der ähnlichen Probleme seines Vorgängers stößt, es aber dennoch schafft, ein unglaublich einnehmender und charmanter Plattformer zu sein.