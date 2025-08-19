Kirby Air Riders Preis und Boxart für Nintendo Switch 2 bestätigt

HQ

Nintendo strahlte eine lange Nintendo Direct-Präsentation über Kirby Air Riders aus, das erste Spiel unter der Regie von Masahiro Sakurai seit Super Smash Bros. Ultimate, das am 20. November 2025 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint. Dieses Rennspiel wird viel mehr sein als "Mario Kart mit Kirby", da es viel schneller ist, mit Schwerpunkt auf Action, Minispielen und Multiplayer-Modi und vielen Tricks, die man ausführen kann, um Geschwindigkeitsschübe zu erhalten.

Nach der Präsentation wurde die Website gestartet, auf der der Preis des Spiels bestätigt wurde. Es wird der gleichen Preislinie wie Donkey Kong Bananza folgen: 69,99 €/$ digital, 79,99 €/$ physische Edition. In Großbritannien kostet es 58,99 £ digital, 66,99 £ physisch.

Denkt daran, dass Mario Kart World zehn Dollar teurer ist (90 Euro in der physischen Edition), aber zum Glück scheinen die meisten Nintendo-Spiele billiger zu sein... Obwohl, vergessen wir nicht, dass das immer noch 33 % teurer ist als das, was wir noch vor sechs Monaten für First-Party-Nintendo-Spiele bezahlt haben...