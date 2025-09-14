Kirby Air Riders hebt mit teuren neuen Amiibo-Figuren ab

HQ

Streichen Sie sich den 20. November im Kalender vor, denn dann erhebt sich Kirby Air Riders endlich in die Lüfte. Zur Feier der Veröffentlichung bringt Nintendo zwei brandneue Amiibo-Figuren heraus, die mit einem netten kleinen Twist versehen sind. Anstelle der üblichen breiten Füße, an die wir gewöhnt sind, verfügen diese Amiibos über kompakte Ständer mit austauschbaren Figuren, zwischen denen du Kirby und seine Freunde austauschen kannst. Es ist ein verspieltes, displayfreundliches Upgrade, das perfekt zur Marke für das skurrile Universum des pinkfarbenen Helden passt.

Die beiden Sets – Kirby & Warp Star und Bandana Waddle Dee & Winged Star – sind wunderschön, sehr detailliert und werden Sammler garantiert in Versuchung führen. Aber es gibt einen Haken: Das innovative Basisdesign treibt den Preis ziemlich in die Höhe. Nintendo listet sie mit etwa 50 US-Dollar pro Stück auf. Mit anderen Worten, mehr als die Hälfte des Preises des eigentlichen Spiels.

Während die Figuren unbestreitbar bezaubernd sind, kann man sich fragen, ob der Premium-Preis gerechtfertigt ist. Trotzdem, da Kirby Air Riders eines der farbenfrohsten Multiplayer-Erlebnisse des Jahres werden wird, ist es schwer vorstellbar, dass diese Amiibos lange in den Regalen bleiben. Erwarten Sie schnelle Ausverkäufe und unweigerlich einen lebhaften Wiederverkaufsmarkt, sobald der Tag der Markteinführung kommt.