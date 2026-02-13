HQ

Wir haben hier und da Gerüchte und Gerüchte darüber gehört, aber wenn Sie das hier lesen, wissen Sie schon alles über Kingdom Come: Deliverance s Next-Gen Edition. Diese neue Art, Henrys Abenteuer zu spielen, bietet vielleicht keine vollständige Überarbeitung von allem, was wir bisher gesehen haben, aber sie fügt gerade genug hinzu, um es zur besten Spielweise zu machen, Kingdom Come: Deliverance auf einer Konsole.

Angesichts der Tatsache, dass das Originalspiel zum Zeitpunkt des Lesens acht Jahre alt ist, ist es schwer zu bestreiten, dass es alt genug ist, um ein Remake oder Remaster im Ausmaß von etwas wie The Elder Scrolls IV: Oblivion zu rechtfertigen. Warhorse sagt uns das gleich zu Hause. Dies ist kein großes Redesign der Systeme, Mechaniken oder Geschichten, die du kennst und liebst. Es hat einfach einen frischen Anstrich bekommen, mit verbesserten Grafiken, die den Ultra-PC-Konfigurationsspezifikationen entsprechen, FSR-Upscaling, hochauflösenden Texturen und nativer 4K-Auflösung, 60fps-Performance und einigen weiteren Feinheiten wie zusätzlichen Sprachaufnahmen.

Es ist sofort erwähnenswert, dass dieses Upgrade für bereits bestehende Besitzer des Spiels komplett kostenlos ist, und wenn du nicht zu den Millionen von Spielern gehörst, die Henrys erstes Spiel gelesen haben, kannst du Kingdom Come: Deliverance Next-Gen Edition für 29,99 € ohne DLCs und 39,99 € für die Schätze der Vergangenheit, Aus der Asche kaufen, erwerben. The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman's Lot sind zusammen mit dem Hauptspiel enthalten. Das ist vielleicht deutlich steiler als das Spiel, wenn es im Steam-Sale angeboten wird, aber es ist trotzdem ein ordentliches Angebot für ein großartiges RPG, das dir problemlos 100+ Stunden Story bietet. Und wie gesagt, das Upgrade ist kostenlos, also gibt es da nichts zu beanstanden. (Du solltest vielleicht die Tatsache nutzen, dass die PS4 Royal Edition derzeit 7 £ kostet, um dieses kostenlose Upgrade zu genießen.)

Werbung:

Das gilt besonders, wenn die visuellen Effekte so deutlich anders sind. Selbst im Vergleich zu damals, als ich das Spiel vor ein paar Jahren zum ersten Mal auf meinem PC gespielt habe, scheint Warhorse ein bisschen extra Kraft hinzugefügt zu haben, um Kingdom Come: Deliverance hervorzuheben. Die zusätzlichen Details, verbesserte Beleuchtung, Schatten und mehr summieren sich dazu, dass es so wirkt, als seien nur ein paar Jahre zwischen dem ersten Spiel und der Fortsetzung vergangen, statt fast ein Jahrzehnt. Kingdom Come: Deliverance II ist zwar immer noch ein großer Sprung voraus, was das Aussehen angeht, aber man würde von einer ebenso großen Fortsetzung erwarten, die erst letztes Jahr erschienen ist. Mit diesen Verbesserungen am Original, wenn du Henrys Saga auf der PS5 oder Xbox Series X/S erleben möchtest, bekommst du jetzt einen viel flüssigeren Übergang.

Leistungstechnisch bleibt diese verbesserte Version solide. Ein paar Nervositäten, als ich neu anfing und Henry in seinem Bett in Skalitz aufwachte, aber sobald ich in die frische Luft und die Morgensonne trat, ließ mich das Spiel nie im Stich. Ich hatte keine Zeit, einen kompletten Durchlauf von Kingdom Come: Deliverance noch einmal durchzuspielen, aber mit den Stunden, die ich hatte, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich nie auf meiner normalen PS5 Leistungseinbrüche hatte. Das Einzige, was ich an dem Spiel störe, ist, dass manche visuellen Elemente manchmal nicht mit der glänzenden Qualität ihrer Upgrades übereinstimmen. Die Animationen sind außerhalb großer cineastischer Momente immer noch etwas statisch, und es gibt hier und da noch ein paar andere Momente, die an das Alter des Spiels erinnern. Allerdings ist der Vergleich des Looks von Kingdom Come: Deliverance auf der PS4 mit der PS5-Version nicht unbedingt Tag und Nacht – da die alte Version immer noch überzeugt – aber der neuere Look hat diese Magie, die das Gefühl hat, das Spiel zum ersten Mal neu zu spielen.

Ich werde versuchen, in dieser Rezension nicht viel über den Inhalt des Spiels zu sprechen, denn nicht nur steht das nicht im Mittelpunkt der Next-Gen Edition, sondern wir haben hier bereits eine schöne Kritik am Spiel, falls du unsere Gedanken lesen möchtest. Als jemand, der das Kampfsystem von Kingdom Come: Deliverance II im Vergleich zum ersten Spiel als riesiges Upgrade empfand, muss ich erwähnen, dass ich etwas enttäuscht war, dass es nicht die Absicht gab, diese Verbesserungen ins Original zurückzuziehen. Allerdings verstehe ich, dass jeder, der das Kampfsystem von KCD II im Vergleich zu KCD liebte, Fans gibt, die ihre Controller mit weißen Knöcheln umklammert hätten, wenn sie gezwungen gewesen wären, die neuen Kampfmethoden zu nutzen. Ansonsten fühlt es sich etwas sinnlos an, über den Inhalt des Spiels zu sprechen. Wenn dir Kingdom Come: Deliverance gefällt, wirst du diese Version fast sicher mögen. Oder, falls du es noch nicht erlebt hast, ist das die beste Art, Kingdom Come: Deliverance auf der Konsole zu spielen. So einfach ist das.

Werbung:

In einer perfekten Welt hätte ich mir zusätzliche grafische Optionen gewünscht, die diese Version noch näher an die PC-Version erinnern lassen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, die gefürchtete Bewegungsunschärfe auszuschalten. Ich hätte auch alles geliebt, was dieses Abenteuer völlig neu wirken ließ, egal ob man es schon gespielt hat oder nicht, wie zum Beispiel einige bereits erwähnte Kampfanpassungen. Aber die Welt ist nicht perfekt. Warhorse ist auch nicht der erste Versuch, das mittelalterliche Böhmen nachzubilden, aber es ist wunderschön. Noch mehr wird diese Next-Gen Edition hinzugefügt, die eine großartige Erinnerung oder fantastische Einführung in Henrys Debüt ist. Es wirkt, als hätten wir nur geblinzelt und acht Jahre sind vergangen, aber hoffen wir, dass wir nicht noch sieben Jahre auf den nächsten Schritt in Kingdom Come: Deliverance warten.