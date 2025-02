Kingdom Come: Deliverance II Schauspieler reagiert auf rechte Gegenreaktion

HQ

Kingdom Come: Deliverance II hat einen ziemlich erfolgreichen Start genossen. Zum Zeitpunkt des Schreibens erreicht die Spitzenspielerzahl des Spiels über 250.000 und es wurden innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung eine Million Exemplare verkauft.

Einige haben jedoch schon vor der Veröffentlichung versucht, den Film abzureißen, da sie die Aufnahme einer Liebesszene zwischen Henry und Sir Hans Capon als umstritten empfanden. Im Gespräch mit der BBC sagte der Schauspieler von Capon, Luke Dale, er glaube nicht, dass diese Reaktionäre echte Gamer sind.

"Im ersten Spiel gab es eine Gegenreaktion von einer eher linken Mentalität und dann gab es diesmal eine Art Gegenreaktion von der rechten Mentalität." Dale sagte in einem Interview mit der BBC und fügte hinzu, dass er und der Schauspieler von Henry Tom McKay seit der Veröffentlichung des Spiels Fans getroffen haben, was laut McKay "ein wirklich gutes Barometer für die Verzerrung zwischen Online-Interaktion und Interaktion in der realen Welt war". "Wir haben neun Stunden gearbeitet und es kam nicht ein einziges Mal vor."

"Ich denke, um ehrlich zu sein, die Leute, die wirklich große Fans von Spielen und diesem Spiel sind, kümmern sich nicht um diese Art von Dingen." Dale fuhr fort. "Es scheint Leute zu geben, die wirklich politisch involviert sind und sich sehr für Politik und nicht für Spiele interessieren, und sie haben das nur als Waffe benutzt, aber sie sind nicht unbedingt am Spielen interessiert."

In den letzten Jahren gab es sicherlich einen stärkeren Vorstoß gegen inklusive Online-Inhalte, und dennoch ist es immer noch schwer zu sagen, wie stark sich dies auf Dinge wie Spieleverkäufe ausgewirkt hat, denn für jeden sogenannten "Woke-Flop" wie Concord oder Dustborn gibt es ein Baldur's Gate III oder Kingdom Come: Deliverance II, um ihn zu bekämpfen.