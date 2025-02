HQ

Das erste Kingdom Come: Deliverance ist vieles, aber unter dem Ganzen steckt das starke Gefühl, dass es sich um ein zum Leben erwecktes Kickstarter-Projekt handelt. Von der Grafik über einige der widersprüchlichen Ideen bis hin zu den vielen Fehlern, die es bei der Veröffentlichung gab, fühlte sich Kingdom Come: Deliverance etwas veraltet an, trotz des reinen Goldes, das unter dem Dreck glänzte, und erhielt verständlicherweise bei seiner Veröffentlichung einige positive und negative Reaktionen von Presse und Spielern.

Niemand zweifelte jedoch daran, dass Entwickler Warhorse Studios das Potenzial hatte, größere Höhen zu erreichen. Höhen, die sie sogar in Kingdom Come: Deliverance II übertroffen haben, einem mitreißenden RPG mit epischen Ambitionen. Henry von Skalitz sitzt wieder im Sattel und nimmt sein Abenteuer kurz nach dem Ende des Originalspiels wieder auf, obwohl man meinen, dass es viel, viel länger her ist, nicht nur wegen der Zeit zwischen der Veröffentlichung des Originals und der Fortsetzung, sondern auch wegen der verbesserten Gesichtsmodelle und der Allround-Grafik. auch.

Henry ist ein Charakter, der sich im Originalspiel etwas schlicht anfühlte, während er sich von Anfang an in der Geschichte von Kingdom Come: Deliverance II viel etablierter anfühlt, und das Gepäck, das er aus dem ersten Spiel mit sich herumträgt, hilft ihm, ihn dieses Mal im Laufe der Erzählung weiter zu definieren. Er wurde auf einen Weg der Rache geschickt, und je näher er seiner Rache kommt, desto mehr muss Henry sich fragen, ob es das wert ist und ob er sein altes Leben und sein Dorf hinter sich lassen muss, um das zu genießen, was er jetzt hat. Die Geschichte ist einfach genug, und doch bleibt sie dank stundenlanger Zwischensequenzen, brillanter Leistungen der Hauptdarsteller und eines wunderschönen Soundtracks fesselnd.

Der Höhepunkt der Geschichte ist die Chemie, zwischen Hans Capon und Henry stimmt. Luke Dale und Tom McKay nehmen Capon und Henry von Freunden zu einem Gefühl, das sie mehr wie Brüder fühlen, und ihre Beziehung ist eine großartige Grundlage für die Geschichte. Ein Lob an Dale, vor allem für seine Leistung, denn im Gegensatz zu McKay ist er während des gesamten Spieldurchlaufs nicht ständig bei uns, und doch fühlt er sich, wenn er in der Nähe ist, als wesentlicher Teil des Abenteuers.

Wenn wir nicht gerade Henrys Rachefeldzug verfolgen, während er in einen Bürgerkrieg verwickelt ist, der über Böhmen hinwegfegt, haben wir die Freiheit, zwei große Open-World-Regionen zu erkunden. Da ist zunächst das Böhmische Paradies, das größtenteils aus sanften Hügeln, dichten Wäldern und dem einen oder anderen Dorf besteht, über dem eine unglaubliche Burg thront. Spieler des ersten Spiels werden mit dieser Kartengröße und dem Umfang vertraut sein, und nach etwa 20-30 Stunden wirst du in Kuttenberg geworfen, was wirklich den Verstand verblüfft, da du nicht nur viel mehr Wildnis zu erkunden bekommst, sondern auch eine voll funktionsfähige Stadt. Es ist ein Beweis für den Ehrgeiz von Warhorse, dass die Karte nicht nur die Stadt umfasst, sondern auch eine ganze Region, die sie begleitet. Auf beiden Karten findest du viele Nebenaktivitäten, um dich wirklich in der immersiven Natur des Spiels zu verlieren, von der Schmiedekunst bis zur Herstellung von Tränken. Diese sind etwas zeitaufwändig, da jede Aktivität an ein Minispiel gebunden ist, aber sie machen auch ziemlich süchtig, und für Leute, die gerne ihre eigenen Waffen, Tränke und mehr herstellen, machen sie ziemlich viel Spaß. Ich war froh, nur ein paar Dinge zu machen und alles zu kaufen oder zu plündern, was ich sonst noch brauchte, aber das Spiel ist brillant um die Idee herum aufgebaut, was auch immer man tun möchte, egal wie tief man gehen möchte, es kommt dem entgegen.

Ein weiterer Ort, an dem du eine beträchtliche Menge an Tiefe findest, sind die Nebenquests von Kingdom Come: Deliverance II. Basierend auf den herausragenden RPGs von früher, insbesondere The Witcher 3: Wild Hunt, legt Kingdom Come: Deliverance II besonderes Augenmerk auf seine Nebenquests, von denen sich viele als mitreißende Mini-Kampagnen herausstellen, die den Hauptquest-Missionen ebenbürtig sind. Hier zeigt sich die Offenheit der Welt wirklich, denn du hast nicht nur viele direkte Entscheidungen innerhalb einer Nebenquest, sondern je nachdem, welche Aktionen du außerhalb des Dialogs ausführst, können sich die Charaktere anpassen und eine Quest um dich herum verändern. Die Tiefe hier erinnert mich stark an meine erste Begegnung mit The Witcher 3, als ich verblüfft war, wie die Quests über das bloße Holen von x Gegenständen für eine monetäre Belohnung hinausgingen. Diese Quests sind nicht nur Polsterung, was auf einer so großen Karte, die leicht unter Aufblähungen hätte leiden können, unerlässlich ist. Es wäre vielleicht eine Idee gewesen, zu Beginn der Hauptgeschichte einige vielfältigere Questoptionen zu haben, da es viele Momente gibt, in denen unsere Helden gefangen genommen werden, bis zu dem Punkt, an dem man sich fragt, warum sich niemand entschieden hat, uns einfach zu töten, da wir bestimmt wieder fliehen werden.

Der Bau des Henry, der du wirst, ist eine eigene Belohnung in Kingdom Come: Deliverance II, und die Bauvielfalt ist hier viel größer als im ersten Spiel. Zu Beginn kannst du einige Fähigkeiten auswählen, für die du zusätzliche Punkte haben möchtest, aber ähnlich wie bei Skyrim definierst du deinen Charakter durch deine Spielweise. Es spielt keine Rolle, ob du dich dafür entschieden hast, stark zu sein und schwere Waffen in der Öffnung zu verwenden, wenn du zum Beispiel mit einem Bogen herumschleichst und Feinde scharfschützt. Man hat das Gefühl, dass Warhorse sicherlich einen Kanon Henry im Sinn hat, und du wirst eine Art Nahkampf-Expertise brauchen, um zurechtzukommen, aber hauptsächlich liegt Henry bei dir, natürlich außerhalb des Scheins. In meinem Lauf konzentrierte sich Henry hauptsächlich auf die Sprache, vor allem, weil Charisma in den meisten RPGs OP ist, aber am Ende wurde er auch ein agiler Duellant, der das Beste aus Kurzschwertern machte und meinen Schild dank ein paar praktischer Perks für zusätzliche Buffs abwarf. Du wirst keine zwanzig Wiki-Seiten brauchen, um zu sehen, was mit den Builds in Kingdom Come: Deliverance II funktioniert, was wiederum beeindruckend ist, wenn man die Details hier bedenkt.

Der Kampf als Ganzes wurde stark verbessert, so dass sich jede Waffe, die du führst, einzigartig anfühlt, mit ihren eigenen Kombos und Angriffsmustern. Ein Schwert bietet dir die meisten Möglichkeiten, aber eine kräftige Keule kann die Rüstung und den Schild eines Gegners leichter einschlagen. Alles hat ein Geben-Nehmen-System, und der Kampf fühlt sich dieses Mal im Allgemeinen viel befriedigender an, besonders wenn man einen Build am Laufen hat. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass der Kampf gegen mehr als eine Person unglaublich schwierig ist, nicht nur, weil es so sein soll, sondern auch, weil die Kamera selten herausfindet, gegen wen man eigentlich kämpfen will. Ich verstehe, dass Henry - oder jeder andere - in dieser Welt von ein paar Räubern mit Schäben besiegt werden kann, aber es wird mir nicht das Gefühl geben, ein Gott zu sein, wenn ich zumindest in die Richtung eines Feindes nach dem anderen blicken würde.

Das ist das Hauptproblem, das ich mit Kingdom Come: Deliverance II habe. Eines, das einem ansonsten unglaublich tiefgründigen, authentischen und befriedigenden RPG die perfekte Punktzahl wegschnappt. Manchmal besteht das Spiel einfach zu sehr auf sich selbst. Die Saviour-Schnaps-Mechanik - die dich zwingt, eine endliche Ressource zu trinken, um zu sparen, ohne aufzuhören - kann sich nur frustrierend anfühlen, wenn du unterwegs versehentlich gestorben bist und stundenlangen Fortschritt verlierst, da das Spiel nur an wichtigen Story- und Nebenquest-Punkten automatisch speichert. Darüber hinaus kann die Notwendigkeit, dich zu Beginn des Spiels wieder an den Anfang des Spiels zurückzudrängen, diese Erfahrung ziemlich frustrierend machen, da du weitgehend wehrlos bist, es sei denn, du schaffst es, Glück mit einigen Banditen zu haben oder zu plündern, was du brauchst.

Das sind jedoch kleine Kritikpunkte in einer ansonsten Meisterklasse in Sachen RPG-Design. Wenn Warhorse seine ursprüngliche Vision mit Kingdom Come: Deliverance II wirklich erreicht hat, was für eine ehrgeizige Vision war das dann. Ein Titel, der das Beste an RPGs, die wir geliebt haben, mit seiner eigenen einzigartigen Nische seines historischen Umfelds kombiniert, Kingdom Come: Deliverance II hat die Messlatte für den Rest des Jahres 2025 hoch gelegt.