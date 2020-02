Kingdom Come: Deliverance ab 13. Februar kostenlos im Epic Games Store

Kingdom Come: Deliverance vom umstrittenen Entwickler Warhorse Studios wurde vor zwei Jahren veröffentlicht und hat die Meinungen der Spieler und der Presse polarisiert (das könnt ihr in unserer Rezension nachlesen). Es gab zur Veröffentlichung eine Reihe von Problemen, doch die Entwickler sollen diese über die Zeit ausgemerzt haben und es wurden viele weitere Inhalte nachgeschoben. Zahlreiche Spieler loben den Titel dafür, anders zu sein und eine Erfahrung geschaffen zu haben, die ihnen zusagt. In Kürze dürft ihr euch Kingdom Come: Deliverance gratis auf eurem PC sichern, denn der Epic Games Store bietet das Abenteuer (und etwas namens Aztez) ab dem 13. Februar auf ihrer Plattform kostenlos an. Bis zum 20. Februar könnt ihr die beiden Games erhalten und auch anschließend spielen.

