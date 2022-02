King of Fighters XV: Input-Lag durch kabellose Controller ist auf allen Konsolen ein Problem

HQ

Eingabeverzögerungen sind bei Spielen, die ein hohes Maß an Präzision voraussetzen, eine extrem frustrierende Angelegenheit. Plattformer und Kampfspiele leiden unter diesem Problem ganz besonders, da die Kontrolle über den eigenen Charakter in diesen Genres am größten ist. Braucht das Spiel oder das System, auf dem gespielt wird, von sich aus einen oder mehrere Augenblicke, um die Befehle des Eingabegeräts zu verarbeiten und umzusetzen, dann fühlt sich die Bewegung sehr unbefriedigend an.

Leider leidet das jüngst erschienene King of Fighters XV anscheinend sehr stark unter dem sogenannten Input-Lag. Der Twitter-Nutzer Nigel "Noodalls" Woodall, der über die technischen Möglichkeiten verfügt, die nötig sind, um Performance-Vergleiche auf diesem hohen Niveau durchzuführen, ermittelt im Datenabgleich, dass das Beat 'em Up auf den Konsolen sehr unzufriedenstellende Ergebnisse liefert. Beim Einsatz kabelloser Controller variiert die Latenz je nach System zwischen 55 und 70 Millisekunden. Die Playstation 5 benötigt im Schnitt sogar knapp 90 Millisekunden, um eine einzelne Eingabe ins Spiel zu übertragen.



Playstation 5: durchschnittliche Latenz - 90,67 ms

Playstation 4: durchschnittliche Latenz - 69.39 ms

Playstation 4 Pro: durchschnittliche Latenz - 68,66 ms

Xbox Series S: durchschnittliche Latenz - 59,62 ms

Xbox Series X: durchschnittliche Latenz - 55,22 ms



Input-Lag ist schon für sich genommen eine ärgerliche Angelegenheit, doch da King of Fighters XV auch Crossplay zwischen Playstation 4 und 5 erlaubt, sind Spieler auf Sonys neuester Konsole in Online-Kämpfen deutlich benachteiligt. Das ist übrigens keine neue Erkenntnis, denn die PS5-Version von Guilty Gear: Strive leidet laut Noodfalls ebenfalls unter den deutlichsten Eingabeverzögerungen. Spielt ihr mit einem dedizierten Fighting- oder Arcade-Stick, dann dürftet ihr solche Problem nicht haben.

Quelle: Eventhubs.