King für Tekken 8 mit neuem Trailer bestätigt

Wer ist der beste Wrestler aller Zeiten? Hulk Hogan? Ultimativer Krieger? Der Felsen? John Cena? Alles gute Vorschläge im wirklichen Pro-Wrestling, aber wenn es um Videospiele geht, ist unser Champion Nummer eins natürlich King, der im allerersten Tekken debütierte.

Seitdem gab es einen King in jedem veröffentlichten Tekken-Spiel, und glücklicherweise wird Tekken 8 nicht anders sein, da der Charakter gerade in einem neuen Video bestätigt wurde. Es scheint, als ob King immer noch ein sehr technischer Kämpfer ist, der in kurzer Zeit lächerliche Mengen an Schaden austeilen kann, vorausgesetzt, du kannst seine Combos beherrschen.

Schau es dir unten an. Tekken 8 erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X irgendwann vor Ende März 2024.