Dieses Spinnentötungsspiel, das vor drei Jahren veröffentlicht wurde, hat Anfang des Jahres eine VR-Version erhalten und jetzt ist es an der Zeit, es auf der Playstation 5 zu spielen. Eigentlich ist es sehr logisch, dies in die virtuelle Realität zu übertragen, da es in der Ego-Perspektive ist, aber nachdem ich Hunderte von Spinnen in mehreren Räumen und Häusern gejagt habe, frage ich mich, ob es wirklich notwendig war. Was in VR natürlich sehr viel Spaß macht, ist die Interaktion mit Objekten. Ich erinnere mich an den Nervenkitzel, als ich Job Simulator zum ersten Mal ausprobierte und hinter dem Tresen stand, Dinge herumwarf, Türen öffnete und Knöpfe drückte. Es mag ein wenig unfair erscheinen, dies zu beurteilen, auch weil die Zeit vergangen ist, aber das ist ein Teil des Problems hier. Im Laufe der Zeit entwickelt sich alles weiter, aber Kill It With Fire VR fühlt sich ein wenig zu einfach an und als käme es viel zu spät.

Ich starte in einem Haus und schnell taucht der erste kleine schwarze Käfer auf, rennt um sein Leben, während ich mir einen Bilderrahmen schnappe und ihm hinterherlaufe. Wiederholte Schläge sind erforderlich, dann liegt es tot und naja, so läuft das Spiel wirklich. Du suchst und findest eine oder mehrere Spinnen, indem du die Umgebung durcheinander bringst, und dann tötest du sie. Das Spiel möchte, dass ich es auf verschiedene Arten mache, und die allererste Aufgabe besteht darin, ein Buch auf den Käfer zu werfen. Fertig und fertig. Dann kann ich sowohl die Käfer als auch die Umgebung in Brand setzen und wenn ich eine Kiste öffne, bekomme ich einen Revolver, mit dem ich sie ebenfalls erschießen kann. So geht es Stück für Stück weiter.

Ein großes Problem dabei ist, dass alles viel lustiger klingt, als es ist. Klar, es gibt Momente der Euphorie, etwa wenn ich an der Tankstelle die Zapfsäulen in die Luft sprenge. Der Flammenwerfer macht auch ziemlich viel Spaß, und wie der Titel schon sagt, ist er auch derjenige, den man am häufigsten verwendet, um Käfer am einfachsten zu töten. Setze ein Bücherregal oder einen Schrank in Brand und hoffentlich tötest du einige, während es brennt.

Die größte Stärke in Bezug auf das Format ist, dass Sie die meisten Objekte, die Sie sehen, aufnehmen und verwenden können. So kann man unter anderem Bücher, Haushaltsgeräte, Bilderrahmen und Weinflaschen umwerfen, und obwohl die Umgebungen das gleiche Ziel bieten, Spinnen zu töten, gibt es auch andere Dinge zu tun. Sie nehmen Aufgaben auf, die an den Pfad gebunden sind, auf dem Sie sich befinden, aber diese sind optional. Um im Spiel weiter zu kommen, musst du nur so viele Spinnen töten, wie du brauchst, um die Tür nach draußen zu öffnen, aber wenn du die Spielzeit etwas verlängern möchtest, gibt es einige andere Dinge, die du tun kannst. Darüber hinaus müssen Sie diese Dinge tun, um Ihre Ausrüstung aufzurüsten. Denn es ist nicht nur ein Flammenwerfer, mit dem man die Käfer töten kann, nein, es gibt Revolver, Bratpfannen, Benzinkanister und andere Dinge, die man aufheben kann und man kann immer einen Gegenstand in der Umgebung nehmen und die Spinnen töten. Alles fühlt sich sehr einfach an, macht aber in kurzen Ausbrüchen ziemlich viel Spaß.

Werbung:

Spiel, mit schlechtem Tracking, und ich bin auch auf einige Bugs gestoßen. Das Schlimmste war, dass, wenn ich zu nah an einer Wand gestanden habe, das Spiel komplett schwarz geworden ist und ich nicht mehr in den Spielbereich zurückkehren kann. Ich musste zum Menü zurückkehren und dann den Kurs neu starten, aber zum Glück wurde der Fortschritt bis auf die Anzahl der getöteten Spinnen gespeichert, was schade ist. Ich finde auch, dass die eher primitive Grafik in VR etwas zu einfach ist. Effekte wie Feuer und andere Dinge sehen ziemlich schlecht aus, und ich hätte mir gewünscht, dass das Spiel für diese Version etwas aufpoliert wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Version viel dazu beiträgt, etwas Zusätzliches hinzuzufügen. Es hat Spaß gemacht, als ich es vorher gespielt habe, und es ist genau das Gleiche in VR, mit einem hektischen Winken oder Anzünden von allem, was man sieht, um die Spinnen sterben zu lassen. Als Beispiel hätte ich gerne gesehen, dass man Dinge bis auf die Grundmauern niederbrennen kann, anstatt sie nur ein wenig zu verbrennen. Das hätte viel bewirkt, anstatt dass nur bestimmte Dinge explodiert wären. Es ist jedoch möglich, viele Objekte zu zerstören, aber nicht alles. Was sich etwas inkonsistent anfühlt. Ebenso ist es ein bisschen langweilig, dass einige Objekte "verschlossen" zu sein scheinen, so dass man sie nicht aufheben und herumwerfen kann.

Selbst wenn man sich also vorstellen kann, dass dies in VR gut funktionieren und alle Möglichkeiten des Formats ausschöpfen sollte, fühlt es sich nicht besonders lustig an. Es ist ein bisschen zu einfach und eigentlich ist es nur die Perspektive selbst und die Fähigkeit, alle Arten von Objekten aufzunehmen, die ein Plus sein könnten. Aber trotz einiger Art von Vergnügen in kurzen Ausbrüchen ist Kill It With Fire VR überhaupt nicht der unterhaltsame oder natürliche Transfer zu VR, der es sein sollte und könnte.

Werbung: