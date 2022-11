Kid Icarus: Uprising auf Nintendo Switch? Sakurai hat es schleifen lassen

HQ

Eine der Fragen, die sich die meisten Nintendo-Fans stellen, ist, warum so viele seiner Serien, die geliebt und beliebt genug sind, um eine Fortsetzung zu verdienen, noch nicht in den Plänen des Unternehmens angekündigt wurden. Nicht umsonst mussten wir sieben Jahre auf Pikmin 4 warten, und wir warten immer noch auf eine große Metroid-Folge (und Golden Sun). Aber jetzt sieht es so aus, als gäbe es ein weiteres großes Nintendo-Franchise auf dem Weg, und es kommt vom gefeierten Project Sora Studioentwickler und Schöpfer des neuesten Super Smash Bros, Masahiro Sakurai.

Auf seinem YouTube-Kanal lädt Sakurai Videos im Videopodcast-Format hoch (was wir Ihnen wärmstens empfehlen, regelmäßig zu verfolgen, da sie eine Quelle für Videospielwissen von einem seiner besten Handwerker sind), und im neuesten ließ er die Bombe über das Projekt platzen, an dem er arbeitet: die Portierung von Kid Icarus: Uprising für Nintendo Switch.

Im Moment wissen wir nur, dass Sakurai daran arbeitet, und wir haben noch kein erwartetes Veröffentlichungsfenster oder auch nur einen ersten Blick darauf, wie es auf der Konsole aussehen wird. Denken Sie daran, dass das ursprüngliche Nintendo 3DS-Spiel vor zehn Jahren veröffentlicht wurde, daher muss das Facelift beträchtlich sein.

Wir werden dieses Kid Icarus: Uprising für Nintendo Switch im Auge behalten, sobald Sakurai oder Nintendo weitere Neuigkeiten dazu haben.