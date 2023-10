Kick-Ass wird neu gestartet

Regisseur Matthew Vaughn hat bestätigt, dass die Arbeit am Kick-Ass-Reboot mit einer völlig neuen Perspektive stattfindet.

Auf der New York Comic Con (via Entertainment Weekly) sagte Vaughn: "Kick-Ass hat die Wahrnehmung der Menschen darüber verändert, was ein Superheldenfilm ist. Wir machen es wieder. Keiner der anderen Charaktere aus dem anderen Kick-Ass ist dabei, obwohl wir sie nach dem Reboot gerne wieder hätten. Ich kann nicht wirklich darüber sprechen, aber es macht Spaß!"

Der Film aus dem Jahr 2010 wurde von den Fans verehrt und von den Kritikern gemocht, was ihm 2013 eine Fortsetzung einbrachte. Seitdem ist das Franchise jedoch so gut wie tot. Hoffentlich kann durch Vaughns Reboot neues Leben eingehaucht werden.

Vaughn bestätigte auch, dass Kingsman 3 immer noch eine Sache ist und dass er auch bald daran arbeiten wird.