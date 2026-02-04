Kia hat in letzter Zeit offenbar Probleme mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen in den USA

HQ

Während Kia international eine der stärksten Legacy-Automarken in Sachen Elektromobilisierung und -präsenz bleibt, scheinen ihre US-Verkäufe in letzter Zeit stark zurückgegangen zu sein.

Wie InsideEVs berichten kann, verkaufte Kia im Januar in den USA nur 674 Kia EV9, ein Rückgang von 45 % gegenüber Januar 2025, und das ist deutlich schlechter für den beliebten EV6. Im Januar wurden in den USA nur 540 verkauft, gegenüber 1542 im Januar 2025 – ein Rückgang von 65 %. Im Januar 2025 waren die Zahlen im Vergleich zu 2024 um 40 % gesunken.

Es wurde festgestellt, dass die USA derzeit einen allgemeinen Rückgang der Elektrofahrzeuge verzeichnen, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, wie zum Beispiel das Auslaufen der bundesstaatlichen Clean Tax Credit und einen verstärkten Fokus auf die hohen Preisforderungen von Autos wie dem EV6 und EV9 mitten in einer Lebenshaltungskostenkrise.

Es sollte auch erwähnt werden, dass das Interesse am Hyundai Ioniq 5 steigt und er sich eine Plattform mit dem EV6 teilt – vielleicht spielt also eine gewisse Verbraucherpräferenz eine Rolle.