Kevin Feige hat einen Zehnjahresplan für die Zukunft der X-Men

HQ

Thunderbolts* hat sich in den Kinos weltweit als großer Erfolg herausgestellt, aber der Weg dorthin war steinig für die unebene Multiversum-Phase der Marvel Studios. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge will Kevin Feige das Schiff nun wieder auf Kurs bringen. In dem Bericht heißt es, dass Feige versucht habe, mit Disneys ständiger Nachfrage nach "Inhalten" Schritt zu halten, sich nun aber auf Qualität statt Quantität konzentrieren wolle:

"Feige erzählte seinen Kollegen kürzlich, dass er dem Plan zugestimmt habe, weil er eifrig mehr Geschichten erzählen wollte und weil er ein 'exzellenter Unternehmensbürger' sein wollte. Es stellte sich heraus, dass es ein Fehler war."

Thunderbolts** ist ein klares Zeichen dafür, dass Marvel seine Filmstrategie überdacht hat. Dem Bericht zufolge hat Feige nun einen 10-Jahres-Plan für die X-Men erstellt, der von Solofilmen bis hin zu Spin-offs alles umfasst. Die Marvel Studios hielten jahrelang die Rechte an den Comicfiguren, aber nach Flops wie Dark Phoenix und The New Mutants haben die Mutanten im Regal Staub angesetzt - bis jetzt. Es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum für diese neue X-Men-Ära, aber erwarte, dass du mehr hören wirst, sobald die Multiversum-Saga abgeschlossen ist.

Was hältst du davon, dass die Marvel Studios die Zügel anziehen und sich neu fokussieren?