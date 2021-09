Kena: Bridge of Spirits bekommt Fotomodus und süßen Launch-Trailer

HQ

Morgen erscheint Kena: Bridge of Spirits, das wir noch immer nicht spielen konnten. Der Titel sieht vielversprechend aus, doch wir wissen im Grunde noch immer nicht viel darüber - was etwas beunruhigend ist. Unser Test zum Spiel wird leider erst später erscheinen, doch falls ihr überlegt, das Erstlingswerk von Ember Lab auch ohne vorherige Prüfung zu kaufen, gibt es ein Video, das euch noch ein letztes Mal von der aufwändigen Präsentation des Spiels überzeugen möchte.

Abgesehen vom entzückenden Launch-Trailer haben wir erfahren, dass Kena: Bridge of Spirits einen Fotomodus erhält. Genau wie in Ghost of Tsushima lässt sich die Welt jederzeit anhalten, falls ihr einen Schnappschuss oder eine Momentaufnahme anfertigen wollt. Auf diese Weise könnt ihr sichergehen, dass die süßen Rot-Kreaturen alle fein in die Kamera lächeln oder verschiedene Posen einnehmen. Einige Beispiele seht ihr in den folgenden Bildern.

Quelle: Playstation-Blog.