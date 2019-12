Ken Kutaragi dankt Playstation-Fans in einer Rede

Ken Kutaragi ist der ehemalige Präsident und CEO von Sony Computer Entertainment, der die erste Hardware-Edition der Konsole auf den Weg brachte. Der "Vater der Playstation" hat Sonys State of Play am Dienstagnachmittag dafür genutzt, um sich anlässlich des Geburtstags auch bei all den anderen Fraktionen zu bedanken, die zum Erfolg seiner Konsole beigetragen haben. In einem kleinen Videobeitrag betritt Kutaragi die metaphorische Bühne der Sony-Übertragung, um sich bei Entwicklern, Journalisten und vor allem bei den Fans dafür zu bedanken, dass sie dieses Gerät und die Firma über Jahre hinweg unterstützt haben.

