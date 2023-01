Keine Wächter sind von unseren Systemen verloren gegangen, sagt Bungie

HQ

In den letzten Tagen gab es in der Destiny 2-Welt einen kleinen Schrecken, da verschiedene Fans gemeldet und behauptet haben, dass sie sich in das Spiel eingeloggt haben und entdeckt haben, dass einer ihrer Guardian-Saves gelöscht wurde. Unnötig zu sagen, dass dies ein wenig Panik ausgelöst hat, da Fans keine Charaktere verlieren wollen, die Dutzende, Hunderte, Tausende von Stunden Spielzeit haben.

Bungie hat sich seitdem zu Wort gemeldet und erklärt, dass es keine verlorenen Guardian-Saves durch sein System gegeben hat und dass es zuversichtlich ist.

"Die Erhaltung deines Charakters und deiner Fortschritte hat für uns oberste Priorität.

"Nachdem wir aus Vorsicht eine gründliche Untersuchung einer sehr geringen Anzahl von Berichten über fehlende Charaktere eingeleitet haben, sind wir zuversichtlich, dass unsere Systeme keine Charaktere oder Fortschritte fälschlicherweise verloren haben."

Im Wesentlichen, wenn Sie einer der besorgten Leute waren, wissen Sie, dass es keine Gefahr gibt und dass diese Berichte wahrscheinlich etwas anderem zugeschrieben wurden, das nichts mit dem Destiny 2-Client zu tun hat.