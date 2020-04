Keine neuen Entwicklungen beim Thema Fatal Frame

Nicht viele Spieler denken beim Thema Horrorspiele an Nintendo, dabei haben uns die Japaner früher regelmäßig in Form der Fatal-Frame-/Project-Zero-Serie erschreckt. In Japan und in der westlichen Welt waren die Titel sehr erfolgreich, allerdings gehört dazu nicht unbedingt der neueste Teil der Reihe, der vor ungefähr sechs Jahren auf der Wii U erschien... Wäre das nicht ein guter Anknüpfüunkt, um Spieler auf der Switch etwas Neues zu bieten?

An einem neuen Spiel für die Switch wird laut einem der Produzenten der Reihe, Keisuke Kikuchi, jedenfalls nicht gearbeitet. Er sprach kürzlich mit Nintendo Everything darüber, dass Nintendo alleine über die Zukunft von Fatal Frame entscheide: "Obwohl ich Hoffnungen habe, ist es eine Serie, die Nintendo für uns veröffentlicht. Ich kümmere mich nur um die Entwicklung. Selbst wenn ich sagen würde, dass ich ein anderes Spiel machen möchte, heißt das nicht unbedingt, dass das auch passiert."

Kikuchi erklärte wenig später noch, dass Gleiches für eine mögliche Neuveröffentlichung alter Fatal-Frame-Spiele gilt. Nintendo besitzt demnach sämtliche Veröffentlichungsrechte und entscheidet eigenständig darüber. Eigentlich echt schade, weil Bettdecken und Horrorspiele unserer Meinung nach richtig gut zusammenpassen.