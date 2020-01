Keine Inhalte verpassen in Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

In Japan bereitet sich Atlus derzeit auf die Veröffentlichung von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers vor. Aus diesem Grund besprach Produzent Daisuke Kanada letzte Woche in einem Livestream einige Informationen zum Spiel genauer und hat dabei unter anderem bestätigt, dass man im Spielverlauf keine Inhalte verpassen wird. Der Entwickler erklärte, dass die Spieler jederzeit in der Lage sein werden, die bereits besuchten Gefängnisse (im Wesentlichen die Schauplätze des Spiels, ähnlich zu den Palästen aus Persona 5) erneut zu erkunden. Auf diesem Wege werden wir optionale Ziele und Herausforderungen auch später noch abschließen können.

Quelle: Dualshockers.