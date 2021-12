Keanu Reeves streitet ab, Cyberpunk 2077 überhaupt angefasst zu haben

HQ

Cyberpunk 2077 ist immer noch ein Aufreger, doch die meisten Leute sind inzwischen über das Thema hinweg. Ein Jahr nach der katastrophalen Veröffentlichung haben die Entwickler an verschiedenen Fronten merkliche Fortschritte erzielt, weshalb es in den letzten Wochen sogar einige positive Meldungen aus Night City gab. Da der Schauspieler Keanu Reeves, der die Figur Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 spielt, nun aber wieder im Rampenlicht steht, um den kommenden Matrix-Kinofilm zu bewerben, werden einige der alten Wunden erneut aufgerissen.

Im Interview mit The Verge erklärt Reeves wild gestikulierend, dass er das Spiel nie angerührt habe, weil er prinzipiell gar nichts spielt. Der Vorsitzende und CEO von CD Projekt Red, Adam Kicinski, behauptete im vergangenen Jahr jedoch bei verschiedenen Gelegenheiten, dass der Schauspieler das Rollenspiel nicht nur selbst gespielt habe, sondern es auch "liebe"...

"Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, man!"

Quelle: VG24/7.