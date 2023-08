Keanu Reeves könnte die Hauptrolle in Death Stranding 2 spielen

HQ

Keanu Reeves in Death Stranding 2? Nicht viele Beweise deuteten in diese Richtung, bis wir Hideo Kojimas neuesten Instagram-Post sahen, in dem wir den beliebten Cyberpunk 2077-, John Wick- und Matrix-Schauspieler an der Seite von Norman Reedus sehen können.

Vielleicht haben sich die drei einfach getroffen, aber es scheint, dass sie sich mitten im Nirgendwo an einem Drehort befinden, was die Fans dazu veranlasst, sich zu fragen, ob Keanu im kommenden Spiel dabei sein könnte.

Die Besetzung sieht bereits gestapelt aus, mit Elle Fanning und Shioli Kutsuna, die neben einem zurückkehrenden Norman Reedus, Léa Seydoux und anderen die Hauptrollen spielen. Hoffentlich hören wir bald mehr über Death Stranding 2.

Würdest du wollen, dass Keanu Reeves in Death Stranding 2 ist?