Karmine Corp holt sich die Trophäe der LEC Winter Playoffs nach dem Sieg über G2 Esports

HQ

Die Winter Season für die League of Legends EMEA Championship ist zu Ende. Die Playoffs gingen gestern zu Ende, alles nach einem hektischen Finale, in dem Karmine Corp und G2 Esports gegeneinander antraten. Nach einer ziemlich dominanten Leistung des Ersteren wurde Karmine Corp zum Sieger der Winter Playoffs gekürt, ein Ergebnis, mit dem das Team auch beim First Stand Tournament Repräsentant der EMEA wird.

Karmine Corp besiegte G2 Esports mit 3:0. Zugegeben, die beiden spielten zuvor im Finale des oberen Brackets, ein Match, das G2 mit 3:1 dominierte. Mit diesem Sieg mit Karmine Corp gewinnt das Team 40.000 € und einen von fünf Plätzen bei First Stand, das nächste Woche in Südkorea stattfindet.

Danach können wir davon ausgehen, dass Karmine Corp seinen LEC-Titel in der Spring Season verteidigen wird, die am 1. April beginnt.