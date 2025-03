HQ

Karma: The Dark World stammt von dem kleinen chinesischen Studio Pollard Studio und dies ist ihr erstes Spiel. Man würde es nicht auf den ersten Blick erkennen. Dies ist ein psychedelisches Horror-Adventure und es ist eines dieser Spiele, die sehr schwer in Texten zu beschreiben sind.

Karma: The Dark World spielt in einer alternativen Version der ehemaligen DDR Mitte der 1980er Jahre. Die Gesellschaft wird von der Leviathan Corporation in eisernem Griff gehalten, wo die Mitarbeiter unter ständiger Überwachung stehen und die Droge Bluebottle ausgiebig eingesetzt wird, um die Effizienz der Mitarbeiter zu steigern.

Du schlüpfst in die Rolle von Daniel McGovern (ein sehr nicht-ostdeutscher Name), einem sogenannten ROAM-Agenten bei Leviathan Corporation. Seine Aufgabe ist es, Verbrechen aufzuklären, indem er Tatorte untersucht, Verdächtige und Zeugen verhört – also normale Detektivarbeit. Es gibt jedoch noch einen anderen Teil, der nicht ganz alltäglich ist: Leviathan Corporation hat eine Verhörmethode erfunden, bei der der ROAM-Agent in den Geist der verhörten Person reisen kann, wenn es schwierig ist, die gewünschten Informationen zu erhalten - oder generell nur, wenn es als notwendig erachtet wird.

Ein sogenannter "Dive" in den Geist der verhörten Person ist alles andere als harmlos, weder für die verhörte Person noch für den Agenten. McGovern erlebt dies am eigenen Leib, als er den Wissenschaftler Sean Mehndez untersucht, der unerklärlicherweise bei der Arbeit eines seiner Beine verloren hat. Er behauptet, es sei ein Monster gewesen, das sein Bein genommen habe, aber ihm wurde eine Entschädigung verweigert, als dieLeviathan Corporation den Unfall als selbstverschuldet einstufte und er auf eine reguläre Büroposition degradiert wurde, zusammen mit der Ermutigung, weiter hart zu arbeiten.

Nachdem er fast rund um die Uhr gearbeitet hat, um ein akzeptables (für Leviathan Corporation ) Effizienzniveau aufrechtzuerhalten, zerfällt seine Familie und McGovern erkennt, dass es Teile von Mehndez' Erklärung gibt, die nicht ganz zusammenpassen. Es ist klar, dass hinter dieser Geschichte viel mehr steckt als die offizielle - und sie könnte für alle Beteiligten gefährlich werden.

Karma: The Dark World beginnt ziemlich regelmäßig, wenn man es so nennen kann, aber wie wir alle wissen, können unsere Träume und Erinnerungen ziemlich trippig und unorthodox sein, und das sind sie auf jeden Fall. Im Laufe des Spiels werden die Dinge immer seltsamer und das letzte Drittel des Spiels ist fast wie ein Kunstfilm, in dem es schwierig sein kann, dem Geschehen zu folgen. Es ist jedoch ziemlich cool, dass jemand das Medium wirklich erforscht, und man kann mit Sicherheit sagen, dass Pollard Studio das hier tut.

Es sieht in keiner Weise wie ein gewöhnliches Spiel aus und es hat die gleiche Druckatmosphäre wie Observer und Layers of Fear aus dem Polnischen Bloober Team. Es ist nicht geradezu gruselig oder furchteinflößend - es gibt nur seltsame Dinge, die um dich herum passieren, Räume, die sich vor deinen Augen verändern, und die unerklärlichen und unangenehmen Situationen und Geschichten verleihen dem Spiel ein intensives Gefühl der Dringlichkeit und eine ganz besondere Atmosphäre.

Isoliert als Spiel betrachtet, passiert nicht viel. Du bewegst dich in verschiedenen Traumwelten, die die Erinnerungen und Gedanken anderer Menschen sind, während du die Umgebung erkundest, Hinweise sammelst und sowohl einfache Rätsel löst, als auch recht komplizierte Rätsel, bei denen du nachdenken musst.

Es ist eher wie ein Walking-Simulator mit Horror und Rätseln, und als solcher funktioniert es ziemlich gut - aber es hatte auch Mühe, meine Aufmerksamkeit über lange Zeiträume zu halten, einfach weil nicht viel passiert.

Was mich wirklich süchtig gemacht hat, war die wirklich kreative und einzigartige Welt, die Pollard Studio hier erschaffen hat. Die Grafik ist sehr wunderschön und manchmal ziemlich seltsam mit vielen visuellen Effekten und tollem Design. Dinge wie Beleuchtung, Kamerawinkel und langsame Kameraschwenks werden mit Bedacht eingesetzt und lassen alles wirklich unvergesslich aussehen.

Karma: The Dark World ist vielleicht nicht für jeden ein Spiel, aber wenn Sie Spiele wie Observer und Layers of Fear mögen und Spiele, die versuchen, die Grenzen der Präsentation von Spielen zu erweitern, dann ist dies einen Blick wert. Isoliert betrachtet ist es als Spiel sehr einfach, aber als Erlebnis ist es etwas sehr Einzigartiges, das wir nicht sehr oft sehen.

Pollard Studio ist eines von vielen in der Strömung chinesischer Entwickler, die hier in den Westen expandieren - sie haben nicht das beste Spiel gemacht, das in den letzten Jahren aus China herausgekommen ist, aber sie haben eines der speziellsten gemacht und es ist eine aufregende Sicht darauf, was Spiele sein können.