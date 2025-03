Karma Automotive kündigt atemberaubendes vollelektrisches Coupé an

HQ

Die Leute von Karma Automotive bieten eine Handvoll vollelektrischer Autos an, von denen jedes in der Regel ein atemberaubendes und auffälliges Aussehen hat. Nun erweitert der Automobilhersteller sein Portfolio um ein weiteres Modell, ein Auto namens Amaris, und zwar ein zweitüriges Coupé.

Das Auto wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 in Produktion gehen und dann tatsächlich im Jahr 2027 auf den Markt kommen, und was es bieten wird, wird uns ein Auto gesagt, das vom EREV-Antriebsstrang von Karma angetrieben wird, der mit einem Vierzylinder-ICE-Generator turboaufgeladen ist, der in der Lage ist, 0-60 mph in weniger als 3,5 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 165 mph zu ermöglichen.

Ansonsten hat das Auto einen Vollaluminiumrahmen mit Kohlefaser-Akzenten, atemberaubende 22-Constellation Zoll-Räder, eine Clamshell-Motorhaube, Schwanentüren und amerikanisch inspirierte Seitenauspuffanlagen.

Die genaue Preisgestaltung muss noch bekannt gegeben werden, und wir haben auch keine Informationen über die Reichweite des Modells, obwohl es als Teil der Kategorie Extended-Range Electric Vehicles (EREV) angesehen wird.

Werbung: