Kampfsystem von Blue Reflection: Second Light befeuert sich selbst

Heute teilte uns der Publisher Koei Tecmo per Pressemitteilung detaillierte Informationen zum JPRG Blue Reflection: Second Light mit. Zuerst einmal wurden zwei weitere Figuren vorgestellt, die bereits auf den ersten Screenshots zu sehen waren. Die beiden Mädchen Hiori Hirahara und Shiho Kasuga stoßen im Spielverlauf auf die drei Heldinnen Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo und Yuki Kinjou und obwohl sie alle ihre Erinnerungen verloren haben, beschließen sie, gemeinsam nach einem Ausweg aus dieser Welt zu suchen. Dabei trifft die Gruppe eine „geisterhafte Gestalt", die sie kurzerhand Yuko nennen.

Informativer sind Beschreibungen zur Spielwelt und dem Kampfsystem: Ao und die anderen Mädchen bewohnen eine schwebende Akademie, die inmitten einer unnatürlichen Umgebung liegt. Im sogenannten "Heartscape" finden wir Materialien, mit denen wir Gegenstände herstellen oder den Ausbau unserer Operationsbasis vorantreiben. Auch Zutaten, aus denen wir Mahlzeiten zubereiten, werden in diesem Bereich gesammelt. Allerdings warten dort unten auch jede Menge Monster auf uns.

Wiederholung und Ausdauer sind zwei wichtige Merkmale im Kampfsystem von Blue Reflection: Second Light. Je häufiger ihr Talente im Gefecht gegen Feinde einsetzt, desto effektiver werden sie. Indem Fähigkeiten aneinandergereiht und miteinander verkettet werden, schalten die Mitglieder eurer Party neue Kampfformen, spezielle Spezialmanöver und letztlich sogar Finisher frei. Ihr müsst währenddessen vor allem darauf achten, auf gegnerische Aktionen zu reagieren, Schaden sofern möglich zu vermeiden und eure eigenen Ressourcen im Auge zu behalten. Ein bisschen Atelier hat Entwickler Gust also auch in dieses Spiel einfließen lassen.