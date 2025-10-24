HQ

Oma, 81 Jahre alt, ist auf der Suche nach einem heiß begehrten Weihnachtsgeschenk für ihre Enkelin. Ein zweisilbiges Abenteuer würde es sein. Irgendwas mit Trollen und Magie und... Sie nimmt Kaku: Ancient Seal im Laden auf und begutachtet das Cover. Ihre Augen funkeln, als sie glaubt, dass sich der Nebel der beginnenden Demenz gelichtet und gewichen ist. Zugegebenermaßen aus China, murmelt sie, aber das muss doch gemeint gewesen sein? Open World, Action-Adventure, liest sie sich vor. Ja natürlich! Es war Kaku, den die Enkelin suchte!

Wie viele wohlwollende, ältere Verwandte vor ihr hat die Großmutter in diesem hochfiktiven Szenario einen schrecklichen Fehler gemacht. Sie tappte in die Falle, die chinesische Kopie des tatsächlich gefragten Spiels des Entwicklers Bingobell zu kaufen, nämlich The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Für einen Bruchteil des Preises von Nintendos geliebtem Abenteuer kam Oma billig davon, aber was waren die Folgen? Ich werde es Ihnen sagen.

Kaku bedeutet auf Chinesisch Zelda. Oder doch?

Kaku ist der Steinzeitjunge, der auf der Jagd nach einem fliegenden Schwein entdeckt, dass er der Protagonist im Kampf zwischen Gut und Böse ist. Die Elemente sind aus dem Gleichgewicht geraten und es liegt am kleinen Kaku, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Viel mehr ist es nicht. Eine klobige Eröffnungssequenz - ohne Zeldas allmähliche Einführung in die Welt und ihre Mechanik - zeigt mit ganzer Hand auf den Bildschirm und klatscht auf eine klobige Benutzeroberfläche mit Menüs, die schnell durch die Grundlagen des Spiels laufen; Nämlich eine Art leichtes Sammelsurium an Action-Abenteuern späterer Jahre. Enthalten ist ein Kampfsystem mit leichten und schweren Angriffen und Steinschleudern für Fernkampfmanöver, Kochen für Gesundheits- und Status-Upgrades, austauschbare Ausrüstung und Kleidung und natürlich ein Skill-Baum.

Werbung:

Obwohl Kaku: Ancient Seal als Open-World-Titel vermarktet wird, erinnert der Aufbau von eher an alte Plattform-Abenteuer wie Spyro: The Dragon oder Jak and Daxter als an eine echte offene Welt. Von einem Hub aus wähle ich die Reihenfolge, in der Kaku die achtstündige Reise von Ancient Seal antreten wird. Die verschiedenen Portale führen mich entweder in den Dschungelsumpf Misty Swamps, den Vulkan Flame Mountain, die verschneite Landschaft Howling Snowfield oder die Wüstenwelt Dragonbone Desert. In jeder dieser Welten begegne ich dann Charakteren, die sich bereit erklären, mir im Austausch für meine Dienste zu helfen, sich aber kaum in Bezug auf einprägsame Persönlichkeit, Humor oder packende Geschichten anbieten. Nur stumme Textfelder mit eingleisigen Informationen, nicht einmal Kauderwelsch à la Banjo & Kazooie.

Die Kämpfe werden schnell eintönig.

Die Missionen führen Kaku kreuz und quer über die Karten hin und her und beinhalten Kämpfe sowie einfache Rätsel und Plattformer. Leider werden die Button-Mashing-Kämpfe schnell eintönig. Ob das an der stilvollen Ruckeligkeit der Steuerung liegt oder an der Leichtigkeit, die gleiche Tastenkombination immer wieder auf die Horden von Feinden zu spammen und als Sieger hervorzugehen - es ist schwer zu sagen. Andererseits sind die Bosskämpfe spannender und in ihren besten Momenten geben sie mir immer noch ein bisschen God of War-Vibes. Im Guten wie im Schlechten sind die Speicherpunkte jedoch so eng beieinander, dass ich mir nie Sorgen mache, zu sterben, aber der Einsatz ist daher auch nie wirklich hoch. Diese Eleganz macht die Jump'n'Run-Momente auch zu einer Geißel. Die Fortbewegung fühlt sich nie reibungslos an, und der kleine Kaku fühlt sich oft wie die Oma mit der steifen Oberlippe in meinem ersten Szenario.

In der Hub-Welt wähle ich, wohin ich als nächstes gehen möchte.

Werbung:

Bei weitem macht es mir am meisten Spaß, wenn Kaku: Ancient Seal am wenigsten peinlich ist. Wenn es seine Rolle als unverfrorene Kopie annimmt, deren Hauptdaseinsberechtigung darin besteht, Großmütter zu täuschen, indem es die Tatsache ausnutzt, dass Zelda nie für die PlayStation veröffentlicht wurde und dass Kinder nach dieser Art von Titeln hungern, und dann tut es dies in den Rätselmomenten, die eine Kopie der Schreine von Breath of the Wild und Tears of the Kingdoms sind. Diese mikrogroßen Rätselszenarien werden durch das Sammeln von Schlüsseln in den vier Welten erschlossen, was als hervorragender Anreiz dient, die generisch gestalteten, aber technisch versierten Landschaften zu erkunden und zu entstauben.

Ein Wind ermöglicht es Kaku, über Wasser zu reisen.

Abgesehen von den Schrein-Kopien fehlt mir jedoch der wirkliche Antrieb, um weiterspielen zu wollen. Das billige Framing bedeutet, dass es keine spontane Entdeckungsfreude gibt und der Skill-Baum die Kämpfe nie grundlegend verändert; Aber am Ende des Tages sind reine Nachahmungen wie Kaku: Ancient Seal nicht darauf ausgelegt, sehr gut zu sein. Es reicht aus, dass sie gerade gut genug sind, um das Enkelkind am Heiligabend vom Weinen abzuhalten und die Großmutter zuversichtlich genug zu halten, in Zukunft Spiele zu kaufen. Auf diese Weise erfüllt Kaku seinen Zweck perfekt. Es gibt viele bessere Alternativen, versteh mich nicht falsch, aber wenn die besseren Modelle ausgespielt werden, das Portemonnaie dünn und die Sehnsucht nach alten Cartoon-Abenteuern stark ist, dann (aber nur dann) können die Abenteuer des kleinen Kaku ein paar Stunden anspruchsloses Spielvergnügen bieten.