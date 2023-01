Kabelloses Laden unterwegs mit dem neuesten Reiseladegerät von Mophie

HQ

Wenn Sie einige bevorstehende Reisen geplant haben und sich fragen, wie um alles in der Welt Sie Ihr iPhone, Ihre AirPods und Ihre Apple Watch unterwegs aufladen können, haben wir vielleicht die Lösung für Sie.

Als Teil unserer neuesten Quick Look-Episode haben wir das Mophie 3-in-1-Reiseladegerät getestet, das MagSafe und Qi-Technologie verwendet, um alle drei verschiedenen Arten von Apple-Produkten gleichzeitig drahtlos aufzuladen. Das System wird in einem praktischen Reisekoffer geliefert und verfügt sogar über ein USB-C-Kabel und einen Reiseadapter, sodass Sie das 3-in1-Ladegerät an eine Stromquelle anschließen können.

Um zu sehen, was wir über das Gerät gedacht haben, sollten Sie sich den neuesten Quick Look unten ansehen, in dem unser eigener Magnus seine Gedanken über das System äußert.