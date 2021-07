Square Enix teilte via Kurznachrichtendienst mit, dass das Handyspiel Just Cause: Mobile verschoben werden musste. Der Titel sollte bis Ende des Jahres erscheinen, doch als neuer Termin gilt ab sofort 2022. Die Entwickler schreiben, dass sie wie viele andere Studios auch von der globalen COVID-19-Pandemie getroffen wurden, was zu "Verzögerungen im internen Entwicklungsplan führte".