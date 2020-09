Jurassic World Evolutiont trampelt im November als Complete Edition über Nintendo Switch

Wenn auch ihr den Bau eines Dinosaurierparks auf der Nintendo Switch vermisst, dann werdet ihr euch vielleicht darüber freuen, dass Frontiers Spiel Jurassic World Evolution in der sogenannten Complete Edition am 3. November auf die Hybridkonsole portiert wird. Der Titel steht bereits seit 2018 auf dem PC (Steam) bereit und ist mittlerweile auch auf Playstation 4 und Xbox One spielbar. Alle bisher veröffentlichten Add-Ons und die separaten Dino-Skins sind in dieser Version enthalten, doch dafür zahlt ihr auf der Switch noch mal den Vollpreis von 60 Euro.

