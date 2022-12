HQ

Vieles scheint sich um Jin Kazama in Tekken 8 zu drehen. Während der heutigen The Game Awards haben wir einen neuen Trailer zu Tekken 8 bekommen, in dem seine Mutter Jun zurück ist. In welcher Funktion, bleibt abzuwarten. Schließlich wurde sie schon in Tekken 2 tot gefürchtet. Wir haben auch mehr Kämpfe und Gameplay mit den Charakteren King, Paul, Lars, Marshall Law und Jack-8 gesehen. Leider kennen wir das Veröffentlichungsdatum des Spiels immer noch nicht.