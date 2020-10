Jump Force: Meruem und Hiei stoßen zum Kader

Ab dem 27. Oktober erweitert sich die Liste der Spielfiguren in Jump Force dank der Ankunft von zwei neuen Charakteren - Hiei und Meruem. Meruem stammt aus der Hunter-X-Hunter-Saga und ist dort als "König der Ameisen" bekannt. Den Menschen ist er nicht nur in Sachen Körperkraft Meilen voraus, auch in puncto Intelligenz ist der Gute ein Überflieger. Hiei ist eine der Hauptfiguren von "Yu yu Hakusho", er beherrscht dämonische Energie und setzt seine Widersacher mit einem furchterregenden Schwarzflammenangriff in Brand. Um solch fiese Tricks in Aktion zu sehen, schaut ihr euch am besten den neuen Trailer an.

Die beiden Charaktere nehmen Platz drei und vier im Character Pass #2 zum Preis von 18 Euro ein und sie stehen ab dem 27. Oktober in Jump Force für PS4, Xbox One und PC (Steam) bereit. Ihr könnt alle Figuren-DLCs auch einzeln erwerben. Die genauen Preise stehen noch nicht fest, aber normalerweise pegeln sie sich bei 4 Euro ein.

You're watching Werben

You're watching Werben