Jude Bellingham glaubt, nach der UEFA Euro 2024 von der englischen Presse schlecht behandelt worden zu sein

Jude Bellingham sagt, er habe sein Lächeln zurückbekommen, nach einem schmerzhaften Sommer, in dem er sich wie "der Sündenbock" für Englands Scheitern bei der UEFA Euro 2024 fühlte. In der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel Liverpool-Real Madrid sprach er darüber, wie er sich nach der Finalniederlage zwischen England und Spanien gefühlt hat.

"Ich habe mein Lächeln oft verloren, als ich nach der EM für England gespielt habe, ich hatte das Gefühl, dass ich im Vergleich zu dem, was ich beigetragen habe, ein wenig schlecht behandelt wurde", sagte er. "Ich glaube, es war ein bisschen hart für mich. Ich fühlte mich ein bisschen wie der Sündenbock, vielleicht tat ich mir selbst ein bisschen leid."

Der 21-jährige Spieler erklärte, er habe das Gefühl, dass "die ganze Welt über mir zusammenbricht", besonders nach dem Finale, und denkt, dass er die Kritik, die er bekommen hat, nicht verdient hat, vor allem nachdem er wichtige Tore erzielt hatte, wie das Tor in der 95. Minute gegen die Slowakei, das England vor dem frühen Ausscheiden bewahrte.

Er fügte hinzu, dass einige Journalisten versucht hätten, während des Turniers in Deutschland mit Mitgliedern seiner Familie zu sprechen, darunter auch mit seinen Großeltern. "Ich denke nicht, dass das fair ist, es überschreitet die Grenze des Respekts", sagte er und rechtfertigte seine Zurückhaltung, mit der Presse zu sprechen, etwas, das einige Medien "so klingen ließen, als ob ich darüber stehe, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich einige persönliche Dinge am Laufen hatte".

"Es ist etwas, das ich für mich behalten habe, aber das war eine große Sache für mich. Die Familie steht an erster Stelle, meine Oma wollte den ganzen Sommer lang nicht aus dem Haus gehen."

Trotz der Enttäuschung in Deutschland sagte Bellingham, dass sein Lächeln nach den letzten beiden Spielen mit England zurück ist, mit neuen Gesichtern, die "die Freude in meinem Spiel zum Ausdruck gebracht haben", und er ist immer noch ein Schlüsselspieler bei Real Madrid, mit zwei Toren in den letzten beiden Spielen. Letzte Woche gewann er die Auszeichnung als bester Spieler der vergangenen Saison in LaLiga.