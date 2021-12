JRPG Edge of Eternity landet Anfang 2022 auf Konsolen

HQ

Das JRPG Edge of Eternity wird im Februar kommenden Jahres auf Konsolen adaptiert. Das Spiel gelangt voraussichtlich am 10. Februar auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series und wenige Tage später (genauer gesagt am 23. Februar) soll eine Cloud-Version davon auf Nintendo Switch verfügbar werden. Die spielt das Game dann zwar nicht nativ auf der Hardware ab, aber ihr müsstet die Spielinhalte bei ausreichend guter Internetverbindung zumindest streamen können.

Edge of Eternity ist ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen von Midgar Studio, die seit mehreren Jahren an diesem Projekt arbeiten. Die Entwickler beschreiben ihr großes Abenteuer als "Mischung aus traditionellen und westlichen RPG-Einflüssen", das insbesondere von den Titeln inspiriert wurde, die das Genre in den Neunzigerjahren definierte. Im Juni konnte die PC-Version von Edge of Eternity die Early-Access-Phase erfolgreich abschließen.