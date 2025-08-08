Josh Brolin würde die Chance ergreifen, als Thanos zurückzukehren

HQ

Josh Brolin ist einer der wenigen Schauspieler, die mehrere Marvel Helden gespielt haben. Wie Chris "Captain America-Human Torch" Evans und bald Robert "Iron Man-Doctor Doom" Downey Jr. hat auch Josh "Thanos-Cable" Brolin den zeitreisenden Soldaten und auch den Mad Titan gespielt, den ersten wirklich großen Bösewicht der Marvel Cinematic Universe, den Antagonisten des Epos Infinity Saga.

NachdemThanos der Handlungsbogen abgeschlossen ist, zumindest in der aktuellen universellen Entwicklung des MCU, was kommt als nächstes für Brolin? Würde er ins MCU zurückkehren? Die Antwort lautet eindeutig ja, aber nur, wenn sie in den Schuhen des kosmischen Bösewichts steckt.

Im Podcast Happy Sad Confused erwähnte Brolin Folgendes: "Deadpool 2, ich bin froh, dass es eine Erfahrung war. Die Sache mit dem Thanos, wenn sie mich jetzt in London anrufen und sagen würden: 'Lass uns das machen', würde ich sagen: 'Ich bin morgen da.' "

Das Interessante an Thanos ist, dass er eine wiederkehrende Bedrohung in den Marvel -Comics ist, insbesondere in der Secret Wars -Storyline, dem Comic, von dem der Avengers -Film nach Doomsday seinen Namensvetter hat. Ohne zu viel zu verraten, haben Doctor Doom und Thanos in diesem Comic ein sehr denkwürdiges Treffen, das für einen der beiden Mega-Bösewichte sehr schlecht endet...