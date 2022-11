Josef Fares hasst Free-to-Play, Live-Service und Mikrotransaktionen

HQ

Fortnite, Halo Infinite, Overwatch 2, vermutlich das Multiplayer-Spiel The Last of Us und so weiter, zeigen alle, dass einige der größten Publisher und Franchises der Welt begonnen haben, sich noch mehr auf Free-to-Play- und Live-Service-Spiele zu konzentrieren, aber einige Entwickler können diesen Trend nicht ertragen, einschließlich des It Takes Two-Regisseurs.

Josef Fares sagte folgendes, als ich ihn fragte, was er heute gerne mit der Spieleindustrie ändern würde:

"Sehr einfache Antwort. Ich hoffe wirklich, dass wir uns so weit wie möglich von Free-to-Play und Mikrotransaktionen entfernen. Konzentrieren Sie sich mehr auf Kernspiele. Ich hoffe, wir tendieren nicht dazu, mehr in Richtung Live-Service zu gehen. Ich hoffe wirklich, dass wir nicht zu sehr auf die Aktionäre hören, wie wir unser Wachstum steigern werden, denn das wird sich letztendlich auf den kreativen Aspekt der Entwicklung von Videospielen auswirken. Das ist etwas, das mir große Angst macht, weil ich sehe und höre, dass viele Unternehmen in Richtung dieser Art von Live-Service, Mikrotransaktionen und so weiter und so fort gehen. Und ich finde es sehr traurig. Ich meine, was für ein Albtraum wäre das. Es ist wirklich traurig, wenn immer mehr in diese Richtung gingen. Ich denke, wir müssen verstehen, dass es eine große Anzahl von Spielern gibt, die Spiele spielen wollen, die nur Spiele sind. Sonst nichts. Nicht nur Möglichkeiten, mehr Geld aus dir herauszuholen oder mehr Wachstum und so. Ich hoffe nur, dass wir uns mehr auf den kreativen Aspekt konzentrieren, weißt du."

Was denken Sie darüber? Als jemand, der Spiele wie The Last of Us: Part II, God of War (vielleicht sogar Ragnarök, wenn Sie am Donnerstag zurückkommen;)), Elden Ring, It Takes Two und so liebt, stimme ich definitiv Fares zu, auch wenn einige Free-to-Play- und Live-Service-Spiele Spaß machen.