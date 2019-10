Jon Bernthal würde Little Mac aus Mike Tysons Punch-Out! im Kino sehen wollen

Ghost Recon: Breakpoint wurde letzte Woche veröffentlicht und neben vielen Mechaniken in der neuen Spielwelt Auroa dürfen sich Spieler auf den Schauspieler Jon Bernthal freuen. Der Mann spielt in Ubisofts neuem Actionspiel den Bösewicht Cole D. Walker, der bisher in nahezu allen Werbespots und Trailern des Spiels zu sehen war. In einem Interview mit Digital Trends sprach Bernthal jedoch nicht über seine jüngste Arbeit, sondern über andere Videospiele im Spielfilmformat.

Die Figur, die der Schauspieler am liebsten auf der Leinwand sehen würde, stammt aus einem klassischen Beat'em'Up: "Was ich mit den Kindern gespielt habe ist Mike Tysons Punch-Out!. Little Mac ist echt klein, aber das wäre wirklich cool, denke ich - sein Aufstieg durch die Reihen." Was haltet ihr von einem Film, der Bernthal in der Rolle von Little Mac aus Punch-Out! zeigt?