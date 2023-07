Joker, Das Idol-Studio meldet Insolvenz an

Bron, das kanadische Studio hinter Joker, The Mule und The Idol, hat grenzüberschreitende Insolvenz angemeldet.

"Die Entscheidung, Gläubigerschutz zu beantragen, wurde nicht leichtfertig getroffen und im besten Interesse des Unternehmens und seiner vielen Stakeholder getroffen", heißt es in einem Memo, das von CEO Aaron L. Gilbert verschickt wurde (danke, The Wrap).

Gilbert zitiert in dem Memo "ein paar sehr harte Jahre" und kommentiert vielleicht einige der Projekte des Studios oder die Kreationen anderer kleinerer Studios, die Bron finanziert hat und die nicht allzu gut laufen. Brons letzte Veröffentlichung war 65, der Dinosaurierfilm mit Adam Driver in der Hauptrolle. Zuvor hatte es auch die Arbeit für Kid Cudis Mad Solar finanziert, das Euphoria und The Idol kreiert.

Im Jahr 2021 wurde Bron auch auf 14,3 Millionen US-Dollar verklagt, so dass es im Studio seit einiger Zeit nicht mehr so gut läuft, wie es scheint.