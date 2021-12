HQ

Lionsgate hat ein kurzes Video veröffentlicht, in dem enthüllt wird, dass John Wick Kapitel 4: Hagakure, wie der kommende Action-Blockbuster anscheinend genannt wird, erst 2023 uraufgeführt werden soll. Zuvor wurde der Kinostart am 27. Mai 2022 angepeilt, doch nun soll die Premiere erst am 24. März 2023 stattfinden.

