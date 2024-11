John Mulaney über seinen Einstieg in das DCU: "Es wäre eine Geldsache"

HQ

Die Plätze für das neue DCU füllen sich schnell, und wenn man James Gunns Liebe zu den seltsamen und verrückten Comic-Charakteren bedenkt, können wir uns vorstellen, dass wir zusätzliche Gesichter sehen werden, die wir im Snyderverse nicht zu sehen bekamen. Plastic Man kommt mir in den Sinn, und die Fans sehen zwei potenzielle Schauspieler für die Rolle: John Mulaney und Pete Davidson.

In einem Video mit GQ (nach etwa 2 Minuten) hatte Mulaney die Chance, auf dieses Fan-Casting zu reagieren. "Es wäre eine Geldsache", sagte er. "Anscheinend zahlen diese Filme viel aus, aber das ändert sich auch in der heutigen, sich ständig weiterentwickelnden Medienlandschaft."

Mulaney war sicherlich nicht mit der Figur des Plastic Man vertraut, aber diese Antwort scheint in ihrer brutalen Ehrlichkeit und ihrem komödiantischen Ton sehr nach Plastic Man zu sein. Wenn er einen Gehaltsscheck von DC haben wollte, müsste er allerdings erst anfangen, Comics zu lesen. Mulaney hat in der Vergangenheit an Comic-Adaptionen gearbeitet und spielte Spider-Ham in Spider-Man: Into the Spider-Verse.