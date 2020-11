Jim Ryan: Sony glaubt weiterhin an große Ambitionen im VR-Bereich

Seit dem Start der Playstation VR im Jahr 2016 hat Sony die Virtual-Reality-Technik tatkräftig unterstützt, weshalb weltweit mehr als 5 Millionen Exemplare des Geräts verkauft wurden. Obwohl die VR-Brille auf der kommenden PS5 viele Einschränkungen erfahren wird, bietet Sony Playstation-VR-Besitzern einen kostenlosen PS5-Adapter an, der zum Anschließen des Gadgets benötigt wird. In einem Interview mit der Washington Post bestärkte der Playstation-CEO Jim Ryan nun noch einmal, dass das Unternehmen weiterhin große Ambitionen für diese Technologie habe:

"Playstation glaubt an VR. Sony glaubt an VR. Wir glauben definitiv, dass VR irgendwann in der Zukunft eine bedeutende Komponente der interaktiven Unterhaltung darstellen wird. Wird es dieses Jahr sein? Nein. Wird es nächstes Jahr sein? Nein. Aber wird es irgendwann kommen? Das glauben wir. Und wir sind sehr zufrieden mit all den Erfahrungen, die wir mit Playstation VR gesammelt haben. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wohin uns das in Zukunft führen wird."