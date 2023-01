Jeremy Renner befindet sich nach Operation nach Schneepflug-Vorfall immer noch in kritischem Zustand

HQ

Am Wochenende wurde Jeremy Renner, der Schauspieler, der Hawkeye im Marvel Cinematic Universe darstellt, nach einem Vorfall mit einem Schneepflug ins Krankenhaus gebracht, eine Situation, in der sich der Hollywoodstar in einem kritischen Zustand befand. Seitdem wurde von People berichtet, dass Renner operiert wurde, um an dem stumpfen Brusttrauma und den orthopädischen Verletzungen zu arbeiten, die er erlitten hat, aber zum jetzigen Zeitpunkt immer noch in kritischem Zustand ist.

Was genau passiert ist, was dazu führte, dass Renner ins Krankenhaus geflogen werden musste, wurde gesagt, dass Renner eine Straße vor seinem Haus in Reno, Nevada, mit seinem persönlichen Schneepflug räumte, als sich ein Vorfall ereignete und der Schauspieler Verletzungen erlitt. Die Einzelheiten müssen noch weiter ausgearbeitet werden.

Während wir auf weitere Nachrichten über Renner warten, hat ein Vertreter des Schauspielers erklärt: "Er ist von der Operation zurückgekehrt und bleibt in kritischem, aber stabilem Zustand auf der Intensivstation."