Jensen geht offiziell in den Ruhestand und beendet damit eine fast 13-League of Legends jährige Karriere

Nach einer langen und geschichtsträchtigen Karriere als League of Legends Spieler hat Nicolaj "Jensen" Jensen beschlossen, die Karriere an den Nagel zu hängen und sich aus dem kompetitiven Spiel zurückzuziehen. Der Mid-Laner, der den Großteil seiner Karriere bei Cloud9 und Team Liquid verbracht hat, beendet seine Zeit als Spieler, nachdem er einige Jahre lang Schwierigkeiten hatte, den gleichen Erfolg zu früheren Zeitpunkten seiner Karriere zu erzielen.

Zuletzt war er als Ersatz für die Mannschaft von Near Airport tätig, bevor er zuvor für Dignitas und FlyQuest spielte, wobei diese Organisationen den letzten Teil seiner Karriere prägten, nachdem er insgesamt etwa fünf Jahre bei C9 und drei Jahre bei Team Liquid gespielt hatte.

Als er über diese Entscheidung sprach, sagte Jensen gegenüber X: "Hallo Leute, es ist eine Weile her, ich habe das Gefühl, dass ich euch einen Abschied schulde, da ich vom Profi League of Legends zurücktrete. Vielen Dank für die Unterstützung und die Erinnerungen im Laufe der Jahre."

Nachdem er mehrfaches 1., 2. und 3. Team All-Pro in der eLCS war und einer der wenigen, die der 1,000 Career-Kill Club beigetreten sind, wird Jensen seine Talente nicht mehr für kompetitive LoL zur Verfügung stellen.