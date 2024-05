Jedes Xbox Game Studios-Spiel wird am ersten Tag im Game Pass veröffentlicht

HQ

Während es heutzutage zugegebenermaßen schwierig ist, dem Wort der Xbox-Verantwortlichen zu vertrauen, angesichts der vielen widersprüchlichen Schritte und Anstrengungen, die sie unternommen haben, insbesondere nach der Schließung von Arkane Austin, dem Entwicklungsende von Redfall und der Schließung von Tango Gameworks trotz eines "Fokus" auf das Wachstum des Xbox-Portfolios in Japan und im Osten, Xbox-Präsidentin Sarah Bond hat nun bestätigt, dass jedes First-Party-Spiel, das die Xbox Game Studios -Familie erstellt, am ersten Tag auf Game Pass landen wird.

Im Gespräch mit Bloomberg (transkribiert von XboxEra) erklärte Bond ausdrücklich: "Wir wissen, dass unsere Kernnutzer den Game Pass lieben, der Game Pass ist ein Gaming-Abonnement, Sie erhalten ein ganzes Portfolio an Spielen, aber vor allem erhalten Sie jedes einzelne der Spiele, die wir vom ersten Tag an im Game Pass entwickeln. Und die Qualität und die Breite dieser Spiele haben sich im Laufe der Zeit nur verbessert. Und Sie werden später in diesem Jahr einige weitere wirklich große Spiele sehen, die in den Game Pass aufgenommen werden."

Bond wurde dann gefragt, ob dies das Portfolio von Activision einschließen wird, worauf sie antwortete: "Über die gesamte Tafel, über die gesamte Tafel hinweg, werden Sie einige wirklich erstaunliche Dinge sehen. Und das als etwas wirklich Besonderes für Xbox-Spieler zu erhalten, ist für uns von zentraler Bedeutung."

Es sollte gesagt werden, dass es in letzter Zeit Berichte und Gerüchte gab, dass die Xbox-Verantwortlichen darüber diskutiert haben, ob Call of Duty auf Game Pass debütieren sollte oder nicht, da dies aufgrund seiner schieren Größe und Anhängerschaft möglicherweise eine Form von Umsatzverlust darstellt, aber Bond hat diese Bedenken eindeutig ausgeräumt und jetzt bestätigt. Call of Duty am ersten Tag auf Game Pass debütieren wird, gibt es doch keine Möglichkeit, dass diese Aussage missverstanden werden kann?