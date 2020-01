Japanische Präfektur beabsichtigt, Smartphone-Nutzung für Einwohner zu begrenzen

Wenn es darum, geht die Freiheit der Bürger einzuschränken, ist häufig von Ländern wie China die Rede, doch Grenzen gibt es überall. Eine japanische Präfektur beschäftigt sich derzeit mit einer Richtlinie, mit der die Smartphone-Nutzung junger Menschen eingeschränkt werden soll. GamesIndustry berichtet von der Präfektur Kagawa, die näher untersuchen möchte, ob eine Verkürzung der Smartphone- und Spielzeit für Personen unter 18 Jahren von Nutzen sein kann.

Die Beschränkungen würden den betroffenen Personen 60 Minuten Smartphone- und Spielzeit pro Wochentag, respektive 90 Minuten an Wochenenden und Feiertagen, zugestehen. Genau wie in China dürfen die Geräte ab 22 Uhr nur noch im Notfall verwendet werden. Es gibt zwar noch keine festgelegten Strafen für die Nichteinhaltung dieser Regeln, allerdings sieht es die Tageszeitung Asahi Shimbun als ersten Schritt an, direktere Kontrolle über das Medien- und Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen auszuüben. Der Vorschlag wurde am 10. Januar eingereicht und da mit diesen Leitlinien keine direkten Sanktionen verbunden sind, wird erwartet, dass er auf kommunaler Ebene (also für die Präfektur geltend) umgesetzt wird.