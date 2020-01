Japanische Entwickler wählen ihre Lieblingsspiele von 2019

Wir haben die letzten Wochen mit verschiedenen Jahresrückblicken verbracht und über die Spiele des vergangenen Jahres nachgedacht (und einige davon nachgeholt). Die Famitsu hat das ebenfalls getan, ihren Fokus allerdings auf die heimische Entwicklerszene in Japan gelegt und verschiedene Spieleentwickler, sowie prominente Fachleute aus der Gaming-Branche zu Wort kommen lassen. In der Dezemberausgabe des Magazins erfahren wir, dass Nier-Entwickler Yoko Taro am liebsten Astral Chain spielte, dass der Mega-Man-Producer Kazuhiro Tsuchiya Sam Porter Bridges durch Death Stranding begleitete und dass der Final-Fantasy-Entwickler Yoshinori Kitase von Square Enix Days Gone mag.

Anime News Network hat die Ergebnisse für uns freundlicherweise aufbereitet und die 30 beliebtesten Games der japanischen Entwicklerszene aufgelistet. Death Stranding führt die Liste vor dem AR-Smartphone-Hit Dragon Quest Walk an, anschließend folgt Sekiro: Shadows Die Twice von FromSoftware. Überraschend finden wir die hohe Platzierung von Ring Fit Adventure auf Rang 5, sowie das Mehrspielerspiel Apex Legends auf dem zehnten Platz: