Japanische Entwickler sollten laut dem Schöpfer von Devil May Cry stolz auf den Begriff JRPG sein

HQ

Der Begriff JRPG kann etwas umstritten sein, je nachdem, in welchen Gaming-Kreisen Sie sich befinden. Manche können es so verstehen, dass japanische RPGs als anders eingestuft werden sollten als Rollenspiele, die von anderen Entwicklern entworfen wurden. Der Schöpfer von Bayonetta und Devil May Cry glaubt jedoch, dass der Begriff eine positive Sache ist.

Im Gespräch mit VGC sagte er: "Wenn man sich Bayonetta als Charakter ansieht, sieht sie nicht stark aus wie Kratos, sie sieht nicht so aus, als könnte sie es mit diesen massiven Dämonen aufnehmen, aber sie war sehr einzigartig in der Art und Weise, wie sie erschaffen wurde, in der Art und Weise, wie wir Actionspielhelden aus einem einzigartigen japanischen Blickwinkel betrachten." "Wenn es um den Begriff 'JRPG' geht, Das ist etwas, das damit zusammenhängt - dies sind RPG-Spiele, die in gewisser Weise nur japanische Schöpfer mit ihrer einzigartigen Sensibilität machen können, wenn es darum geht, diese Erfahrungen zu schaffen. Ich denke, es ist sicherlich etwas, das in Zukunft gefeiert werden sollte, und jemand sollte tatsächlich darauf abzielen, ein "König der JRPGs"-Spiel zu machen, um das auszudrücken. Als japanische Spieleentwickler sind wir sehr stolz auf den Begriff JRPG."



Unabhängig davon, ob Sie mit dem Begriff einverstanden sind oder nicht, ist es klar, dass ein Spiel, das ein JRPG ist, der Anzahl der Verkäufe, die es erzielen kann, nicht geschadet hat, da viele unglaubliche Franchises von japanischen Entwicklern stammen, wie Kamiya hervorgehoben hat.

Was denkst du, sollte JRPG ein Begriff des Stolzes sein?