James Mangold wird nach dem Zifferblatt des Schicksals keine weiteren Indiana-Jones-Filme mehr inszenieren

Es gab viele Gerüchte, dass Indiana Jones and the Dial of Destiny die Tür für weitere Filme in diesem Franchise öffnen wird, außer mit jemand anderem als Harrison Ford in der Hauptrolle. Im breiteren Internet gab es Überlegungen, dass Phoebe Waller-Bridge die Hauptrolle in der Serie übernehmen wird, nachdem Ford die Peitsche und den Fedora an den Nagel gehängt hat, etwas, das von vielen der an der Produktion des Films beteiligten Hauptpersonen routinemäßig abgeschaltet wurde. Aber unabhängig davon fragen sich die Leute, wie es mit Indiana Jones weitergeht, und jeder, der hofft, dass James Mangold wieder auf dem Regiestuhl sitzt, könnte ein wenig enttäuscht sein, wenn er die neuesten Nachrichten hört.

In einem Interview mit Variety wurde Mangold gefragt, ob er zurückkommen wolle, um weiter an der Indiana Jones-Franchise zu arbeiten, worauf er antwortete: "Ich bin nicht interessiert. Ich weigere mich. Ich kann es einfach nicht. Die Menge an Überlieferungen, Easter Eggs und Fanservice beginnt an einem bestimmten Punkt zu konthetisch zu all diesen Dingen zu werden. Es ist kein Geschichtenerzählen mehr. Es ist groß angelegte Werbung."

Lange Rede, kurzer Sinn, zumindest bis Disney und Lucasfilm den Drang verspüren, das Franchise neu zu verfilmen oder neu zu starten (wahrscheinlich, nach den jüngsten Trends des Unterhaltungstitanen zu urteilen), wird dies das letzte Mal sein, dass wir den berühmten Archäologen/Entdecker auf der großen Leinwand sehen können.