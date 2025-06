James Gunn streicht peinliche Superman Szene nach Internet-Zusammenbruch

HQ

Es gab etwas gemischte Reaktionen auf den Trailer zum neuen Superman, aber die meisten Leute scheinen immer noch wirklich neugierig und glücklich über die traditionellere Version des Man of Steel zu sein – und nicht über die ultra-ernste Version des Helden, die wir in Man of Steel serviert bekamen.

Eine bestimmte Aufnahme kam jedoch nicht so gut an: ein Clip, in dem Corenswet mit dem Gesicht in Richtung Kamera über eine schneebedeckte Landschaft fliegt. Das Internet hat sich vor Lachen fast nass gemacht, denn seien wir ehrlich, es sah absolut lächerlich aus.

Gunn hingegen erklärte, dass die Szene mit Drohnenaufnahmen mit Corenswet im Vordergrund erstellt wurde:

"Der Teil, in dem er fliegt, war ein Foto von seinem Gesicht und wie er fliegt. Es war ein Foto einer Drohne, die vor einem echten Hintergrund flog. Alle Stücke waren also echt, aber es war auf eine irgendwie verrückte Art und Weise eingebaut."

Nach der Online-Gegenreaktion hat Gunn zugegeben, dass die Szene fehl am Platz war - also wurde sie jetzt geschnitten und wird nicht in der endgültigen Version des Films zu sehen sein, die am 11. Juli in die Kinos kommt.

Was denkst du über Gunns Entscheidung – richtige Entscheidung oder ein Fehler?