James Gunn bestätigt, dass Peacemaker Staffel 2 geschrieben wird

James Gunn ist heutzutage ein sehr beschäftigter Mann, der Filmemacher leitet Superman: Legacy und arbeitet auch an einer Vielzahl weiterer DC-Projekte. Eine davon ist die zweite Staffel von Peacemaker, einer TV-Serie, nach der die Fans seit ihrem Debüt in der brillanten ersten Staffel schreien.

Jetzt, da das Drehbuch für den kommenden Superman-Film in den Büchern steht, hat Gunn bestätigt, dass er mit der Arbeit an den Drehbüchern für Staffel 2 von Peacemaker begonnen hat. Wie in einem Kommentar zu einem Instagram-Post erwähnt (danke, Collider), hat der Regisseur verraten, dass die Vorproduktion der Serie begonnen hat.

Es wird nicht erwähnt, wann die Drehbücher fertig sein werden oder wann die Serie zurückkehren wird, aber mit Tonnen von Projekten der neuen Ära DC Universe, die in Arbeit sind, erwarten Sie wahrscheinlich nicht, dass Peacemaker für ein paar Jahre wieder auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist.