James Gunn berät Zack Snyder

In einem kürzlichen Interview mit Screen Brief verriet James Gunn neue Einblicke in den Prozess hinter der Neugestaltung des Kostüms von Superman für den kommenden Film. Während der Arbeit an David Corenswets Darstellung des Mannes aus Stahl stand Gunn vor einer wichtigen Entscheidung: Sollten die klassischen roten Badehosen von Superman ein Comeback feiern? Gunn gab zu, dass er hin- und hergerissen war, ob er sie einbeziehen sollte, und wandte sich sogar an Zack Snyder, der sich dafür entschieden hatte, die Koffer für Man of Steel zu entfernen. Snyder teilte mit, dass er nach unzähligen Versuchen nie ganz die Koffer für Henry Cavills Version von Superman zum Laufen gebracht hat.

Trotz seiner anfänglichen Zweifel entschied sich Gunn schließlich für die roten Badehosen, vor allem dank eines Vorschlags von Corenswet selbst. Der Schauspieler, der ein Fan des klassischen Looks war, erklärte, dass Superman als Außerirdischer mit außergewöhnlichen Kräften für Kinder zugänglich sein wollte, anstatt einzuschüchtern. Gunn, zutiefst beeindruckt von Corenswets Perspektive, begrüßte die Idee und erkannte, dass es sich um eine durchdachte Herangehensweise an die Figur handelte. Die Entscheidung war gefallen, und obwohl einige Fans immer noch das moderne, kofferraumlose Design bevorzugen, deutet die überwältigend positive Reaktion des Trailers darauf hin, dass Gunn die richtige Entscheidung getroffen hat.

Da Superman im Juli 2025 in die Kinos kommen soll, warten die Fans gespannt darauf, wie sich dieses klassische Element in die moderne Version der Figur einfügen wird. Was meint ihr – passen die roten Trunks zu den heutigen Superman oder hätten sie in der Vergangenheit bleiben sollen?